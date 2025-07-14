Nefret operasyonları sürüyor: 21 ilde 50 gözaltı 33 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son iki haftada 20 ilde Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.





Yerlikaya operasyonlarda gözaltına alınan 50 kişiden 33'ünün tutuklandığı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildiği ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaştı.





Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre bu yıl şu ana kadar hukuksuz operasyonlar kapsamında 910 kişi tukuklandı. 1006 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.







