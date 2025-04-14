Nefret operasyonlarına devam: 9 ilde 22 gözaltı kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye aleyhine verdiği hak ihlali kararlarına rağmen hukuksuz nefret operasyonlarını sürdüren Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması iddiasıyla 22 kişinin gözaltına alınması için talimat verdi.





Konya merkezli, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Manisa, Kahramanmaraş, Kayseri ve Ankara’da daha önce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı.





Gözaltına alınan kişiler Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine getirilirken adresinde bulunamayan 2 kişinin gözaltın alınması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.