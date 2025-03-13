Nefret operasyonlarına Razaman'da da devam: 8 kişiye gözaltı

Hizmet Hareketi’ne yönelik İzmir’de yürütülen bir soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon gerekçelerinin yasal faaliyetler olması dikkat çekti.





Suçlama Kapatılan Kurumlarla İlgili Eyleme Katılma

Bold'da yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Hizmet Hareketi’ne yönelik yürütülen soruşturmalarda ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, haklarında beyan bulunan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan kurumda çalışmış, Banka Asya’da kaydı olan ve irtibatlı kurumların kapatılması eylemlerine katıldıkları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





Adreslerinde Gözaltına Alındılar

Polis ekipleri, kent merkezi ile Torbalı ve Urla ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Haklarında gözaltı kararı verilen diğer 2 kişinin yurtdışında olduğu öğrenildi.