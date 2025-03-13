Samanyolu Haber /Gündem / Nefret operasyonlarına Razaman'da da devam: 8 kişiye gözaltı /13 Mart 2025 11:49

Nefret operasyonlarına Razaman'da da devam: 8 kişiye gözaltı

İzmir'de ‘KHK’yla kapatılan kurumlar için eyleme katılma’ suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

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Hizmet Hareketi’ne yönelik İzmir’de yürütülen bir soruşturmada 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon gerekçelerinin yasal faaliyetler olması dikkat çekti.

Suçlama Kapatılan Kurumlarla İlgili Eyleme Katılma
Bold'da yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Hizmet Hareketi’ne yönelik yürütülen soruşturmalarda ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, haklarında beyan bulunan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan kurumda çalışmış, Banka Asya’da kaydı olan ve irtibatlı kurumların kapatılması eylemlerine katıldıkları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adreslerinde Gözaltına Alındılar
Polis ekipleri, kent merkezi ile Torbalı ve Urla ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Haklarında gözaltı kararı verilen diğer 2 kişinin yurtdışında olduğu öğrenildi.
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