Samanyolu Haber /Gündem / 'AİHM ve AYM kararlarını tanımayan bir anlayışla hangi barışı tesis edeceğiz?' /19 Kasım 2024 18:02

'AİHM ve AYM kararlarını tanımayan bir anlayışla hangi barışı tesis edeceğiz?'

AKP rejiminin Hizmet Hareketi gönüllüsü olmakla suçladığı insanlara yönelik ‘soykırım’ operasyonları sürüyor. Bugün de 66 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 459 kişi gözaltına alındı.

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Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ölümünün ardından da nefret operasyonlarını ‘gevşemeden’ devam ettirdiklerinden övgüyle bahseden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah düzenlenen ev baskınlarında Hizmet Hareketi ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle 459 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Hizmet Hareketi’ne yönelik ‘soykırım’ operasyonlarına tepkiler artıyor. Birçok kişi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, gözaltıların hukuksuz olduğunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade ettiler.

Tepkilerden bazıları şu şekilde;













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