'AİHM ve AYM kararlarını tanımayan bir anlayışla hangi barışı tesis edeceğiz?'

Hizmet Hareketi’ne yönelik ‘soykırım’ operasyonlarına tepkiler artıyor. Birçok kişi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, gözaltıların hukuksuz olduğunu ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade ettiler.





Tepkilerden bazıları şu şekilde;

















































Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ölümünün ardından da nefret operasyonlarını ‘gevşemeden’ devam ettirdiklerinden övgüyle bahseden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah düzenlenen ev baskınlarında Hizmet Hareketi ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle 459 kişinin gözaltına alındığını belirtti.