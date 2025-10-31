Nefret operasyonlarında 10 polise daha 'itirafçı' bayanlarından tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hukuksuz soruşturma kapsamında, “Garson” kod adlı gizli tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda Hizmet Hareketi gönüllüsü oldukları iddiasıyla 22 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verilmişti.





Gözaltına alınan 22 kişiden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Tutuklanma gerekçesi olarak Hizmet Hareketi gönüllüsü olduklarına dair itirafçı beyanlarının bulunduğu, “Garson” kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kartta veri kayıtlarının yer aldığı, Bank Asya’da hesap açtıkları ve bu hesaplarda artış tespit edildiği, ayrıca ByLock kullandıklarının belirlendiği öne sürüldü.