Nefret operasyonlarında 2 haftalık rapor: 45 ilde 178 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik düzenlenen hukuksuz nefret operasyonlarda 178 kişinin yakaladığını, bu kişilerden 67'sinin tutuklandığını açıkladı.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftadır düzenlenen operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.





Buna göre; 45 ilde Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda 178 kişi yakalandı. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre bu kişiler arasında itirafçıların verdiği beyanlarda ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da bulunuyor.





Yine verilen bilgilere göre bu isimler AİHM kararlarında suç olmadığı net bir şekilde karara bağlanan bylock kullanıcısı olmanın yanı sıra ankesörlü telefonla iletişim kurmak ve Hizmet Hareketi içinden insanlarla görüşmekle suçlanıyorlar.





Bu suçlamalarla adliyeye sevk edilen isimlerden 67'si tutuklandı, 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.



