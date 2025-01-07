Samanyolu Haber /Gündem / Nefret operasyonlarında 37 kişi gözaltı kararı: İnsani yardım terör suçu sayıldı /07 Ocak 2025 09:33

Nefret operasyonlarında 37 kişi gözaltı kararı: İnsani yardım terör suçu sayıldı

Ankara'da Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik olarak sözde şirket yapılanması suçlaması altında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 37 kişiden 22'si gözaltına alındı. Operasyonlarda, 15 Temmuz sonrası sosyal ve ekonomik soykırıma maruz bırakılan mağdur insanlara, insani yardımda bulunmak terör suçu sayıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik, sözde şirketler yapılanmasına yönelik yeni operasyonlar düzenlendi. 

Daha önce yürütülen soruşturmalarda etkin pişmanlık kapsamında konuşan itirafçıların beyanları, mali analiz raporları, dijital materyal inceleme tutanaklarında yer alan bilgilerden hareketle, cezaevinde bulunanara ya da mağdur durumda olan ailelere yapılan yapılan insani yardımlar terör suçu sayıldı. 

Bu suçlamalar kapsamında 20'si daha önce kamu görevinden çıkarılmış 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.


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