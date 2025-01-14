Samanyolu Haber /Gündem / Nefret operasyonlarında 50 kişiye daha gözaltı kararı! /14 Ocak 2025 10:36

Nefret operasyonlarında 50 kişiye daha gözaltı kararı!

İstanbul merkezli 8 farklı ilde Hizmet gönüllüleri olduğu ileri sürülen kişilere operasyon yapıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 40 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hizmet Hareketi'ne yönelik yürütülen hukuksuz soruşturmalar kapsamında, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce bir dizi çalışma yapıldı. 

Bu çalışmalar kapsamında 2 Astsubay (aktif görevde), 10 polis memuru (aktif görevde), 3 polis memuru (ihraç), 2 Araştırma Görevlisi (aktif görevde), 1 İcra Müdürü (aktif görevde), 1 Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı (aktif görevde), 1 öğretmen (aktif görevde), 1 doktor (aktif görevde), 1 polis memuru (emekli) ve kapatılan eski askeri okul öğrencileri olmak üzere toplamda 50 kişi için gözaltı kararı verildi. 

40 KİŞİYE GÖZALTI
Gözaltı, arama ve el koyma işlemleri için bu sabah saat 06.00'da İstanbul merkezli 8 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 40 kişi gözaltına alındı. 
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