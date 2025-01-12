Nefret operasyonu: Yüzde 90 engelli oğlunu hastaneye götüren anne 'kaçma' iddiasıyla tutuklandı

Doğuştan ağır engelli bir oğlu bulunan Albayrak’ın tutuklandığını duyuran DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bu sefer de hasta çocuğu ve annesini tutuklamışlar! Aferin size! Daha neler göreceğiz?” dedi.





TR724'den Sevinç Özarslan'ın haberine göre Mervane Albayrak’ın eşi Muhammed Albayrak’ın kendisine gönderdiği mesajı da paylaşan Gergerlioğlu, “Eşim Mervane Albayrak hakkında yakalama kararı yok iken Kaçma şüphesiyle Edirne de tutuklandı. 3.5 yaşında Ağır engelli DMD kas hastası oğlum var. 2 kere randevu alıp gittiği hastaneden 3. ye kontrol amaçlı giderken cafede polisler etrafını sararak DENİZLİ Nöbetçi mahkemesince tutuklandı. Yanında sadece çocuğun çantası olup kaçma şüphesini uyandıracak hiç birşey yanından çıkmamıştır.” ifadelerini kullandı.





“OĞLUMUZ AĞIR HASTA, EŞİMİN TAHLİYE EDİLMESİNİ İSTİYORUM”





Denizli’de kapatılan bir dershanede kimya öğretmenliği yaparken işsiz kalan Mervane Albayrak’a Bank Asya’ya para yatırmak, dernek üyeliği, ByLock ve öğretmen arkadaşlarının ifadelerine dayanılarak ceza verildiği öğrenildi.





Baba Muhammed Albayrak, “Oğlumuz Muaz Safa şu an annesiz kaldı. Birlikte Edirne’den Balıkesir’e dönüyoruz. Tedavileri var. Yüzde doksanın üzerinde engeli. Bizim için çok zor bir süreç başladı. Eşimin bir an önce tahliye edilmesini istiyorum.” dedi.





KANUNA GÖRE HASTA ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN İNFAZI ERTELENEBİLİYOR





Resmi Gazete’de 5 Nisan 2023’te yayınlanan ve kamuoyunda Yusuf Kerim yasası olarak bilinen kanuna göre hasta çocuğu olan annelerin cezasının infazı bir yıla kadar ertelenebiliyor; erteleme süresi her defasında altı ayı geçmemek üzere en çok dört kez uzatılabiliyor.