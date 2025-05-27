Nefret operasyonunda hedef yine öğrenciler: 58 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 6 ilde yeni nefret operasyonlarının düğmesine basıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 58 kişi için gözaltı çalışması yürütülerken bu kişilerden 54'ü gözaltına alındı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada 15 Temmuz sürecinin mağduru olan aileler ve onların çocukları hedef alındı.





Soruşturma dosyasında Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde öğrencilerin bir araya geldiği bilgisine yer verildi.





Dosyada ayrıca 15 Temmuz sürecinde adli işlem görmüş ve kamu görevinden ihraç edilmiş kişilerin kimi iş yerlerinde çalışmaları ya da şehir dışında geziye gitmeleri de suç kapsamına alındı.





67 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan açıklamada dosya kapsamında; ankesörlü telefonlardan arandığı belirlenen, ByLock programını kullanan, KHK ile kapatılan şirketlerde SGK kaydı ve derneklerde üyelik kaydı bulunan, devlet kurumlarından ihraç edilen, Bank Asya'da hesabı bulunan toplam 58 kişiye yönelik, İstanbul, Kütahya, Kocaeli, Ankara, Samsun ve Zonguldak'ta 67 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltı kararı bulunan isimlerden 54'ü gözaltına alındı.









MAYDONOZ'DAN SONRA KRAL DÖNER'E OPERASYON

Diğer yandan ünlü restoran zinciri Maydonoz Döner’e düzenlenen operasyonlara yenisi eklendi. Maydanoz Döner ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen Kral Döner isimli işletmelere yönelik başlatılan takip sonrası İstanbul, Ankara ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı.