'Nefret söylemi, Türkiye’de bir hükümet aygıtı'

İlgiyle takip edilen panelde, nefret söyleminin; demokrasi, temel insan hakları ve kapsayıcılık üzerindeki etkileri masaya yatırıldı.





YouTube üzerinden ayrıca canlı yayınlanan AP’deki panele konuşmacı olarak Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Profesörü Johan Vande Lanotte, fırsat eşitliği konusunda uzman Flaman Sosyal Yardım Bakanlığı çalışanı Yasmina El Kaddouri, Uluslararası Siber Nefretle Mücadele Ağı (INACH) iletişim sorumlusu Adinde Schoorl ve İnsan Hakları Avukatı Coşkun Yorulmaz katıldı.









TR724'ün haberine göre panelde; nefret söyleminin şekillenmesinde dijital medyanın rolü, sosyal kapsayıcılık ve eşitliğin önünde bir engel olarak nefret söylemi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin konuya ilişkin kararları konuşuldu.





İnsan Hakları Profesörü Johan Vande Lanotte, panelde yaptığı konuşmada kurmuş oldukları Turkey Tribunal’ın sosyal medya hesabının Türkiye’de yasaklı olduğuna dikkat çekti ve bununla ilgili hukuki yollardan mücadele edeceklerini söyledi.





Nefret söylemine Türkiye örneği

Yasmina El Kaddouri, nefret söyleminin sadece sahışlar tarafından değil aynı zamanda hükümetler tarafından da kullanıldığına dikkat çekti ve Türkiye örneğini verdi. Turkey Tribunal’da katip olarak da görev yapan El Kaddouri; görevi boyunca siyasi saiklerle kullanılan nefret söyleminin yıpratıcı gücünün sadece kamuoyu üzerinde değil, kamu politikaları üzerinde de derin bir etkisi olduğuna bizzat şahitlik ettiğini söyledi.





Bu söylemin sistematik baskıya, keyfi gözaltılara ve hatta işkenceye zemin hazırladığına dikkat çeken El Kaddouri Türkiye’de “Nefret söyleminin bir hükümet aygıtı olarak kullanıldığını gözlemledik” dedi.