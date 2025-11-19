Samanyolu Haber /Gündem / Nefret Suçu Raporlama Projesi: 16 rapor AGİT'e teslim edildi /19 Kasım 2025 15:15

Nefret Suçu Raporlama Projesi: 16 rapor AGİT'e teslim edildi

Belçika merkezli İnsan hakları kuruluşu olan Solidarity With OTHERS, Nefret Suçu Raporlama Projesi kapsamında 2024 yılı raporu için bildirilen vakalardan 16’sının raporunu AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Türkiye kısmına teslim etti.

SHABER3.COM

Nefret Suçu Raporlama Projesi, AGİT bünyesindeki Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından her yıl yürütülen ve AGİT bölgesindeki nefret suçlarını izleyen bir çalışma. Türkiye’de yaşanan hak ihlallerinin gözden kaçmaması, kayıt altına alınması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için çalışan Solidarity With OTHERS de geçen yıl bildirdiği vakalardan 16’sının raporunu daha ilgili birime teslim etti.

Solidarity With OTHERS’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çalışma kapsamında
 Katılımcı devletlerin sunduğu resmi istatistikler
 Sivil toplum kuruluşları,
 AGİT saha görevlileri
tarafından bildirilen vakalardan kriterlere uyanlar bir araya getirilmektedir.

Solidarity With OTHERS olarak, 2024 yılı raporu için bildirdiğimiz vakalardan 16’sı raporun Türkiye kısmına dahil edildi. OTHERS, rapora Türkiye için katkı sunan 4 dernekten biri olarak raporun internet sitesinde listelenmektedir.

Rapora Katkı Sunan Dernekler Listesi: https://hatecrime.osce.org/contributors#t%C3%BCrkiye



*Solidarity With OTHERS*
www.solidaritywithothers.com
