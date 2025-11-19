Nefret Suçu Raporlama Projesi: 16 rapor AGİT'e teslim edildi

Nefret Suçu Raporlama Projesi, AGİT bünyesindeki Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından her yıl yürütülen ve AGİT bölgesindeki nefret suçlarını izleyen bir çalışma. Türkiye’de yaşanan hak ihlallerinin gözden kaçmaması, kayıt altına alınması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için çalışan Solidarity With OTHERS de geçen yıl bildirdiği vakalardan 16’sının raporunu daha ilgili birime teslim etti.





Solidarity With OTHERS’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





Çalışma kapsamında

Katılımcı devletlerin sunduğu resmi istatistikler

Sivil toplum kuruluşları,

AGİT saha görevlileri

tarafından bildirilen vakalardan kriterlere uyanlar bir araya getirilmektedir.





Solidarity With OTHERS olarak, 2024 yılı raporu için bildirdiğimiz vakalardan 16’sı raporun Türkiye kısmına dahil edildi. OTHERS, rapora Türkiye için katkı sunan 4 dernekten biri olarak raporun internet sitesinde listelenmektedir.





2024 Yılı Türkiye Vakaları: https://hatecrime.osce.org/incidents?country=TR&year=2024

Rapora Katkı Sunan Dernekler Listesi: https://hatecrime.osce.org/contributors#t%C3%BCrkiye













