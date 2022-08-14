Nehirde tonlarca balık karaya vurdu; Sebebini bulana 4 milyon TL ödül

İki ülke arasındaki Oder Nehri’nde tonlarca ölü balık bulunması bölgede endişe yarattı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.







Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, nehirde büyük oranda kimyasal atık olduğunu açıklarken yetkililer harekete geçti. Çevre kirliliği ve nehirdeki kirlilik oranı ile ilgili bir bilgisi olan ve ihbarda bulunanlara 3.95 milyon TL ödül verileceği kaydedildi.





Polonya’da polis Zachodniopomorska’da devriye gezerek insanların nehre girmemesini engellediğini duyurdu. Nehirde ilk balık ölümlerinin 28 Temmuz’da bildirildiğini ve o zamandan beri tonlarca balığın ölü bulunduğunu aktardı.





Öte yandan bölgedeki kuş, ördek ve diğer canlıların da bu kirlilikten etkilendiği kaydedildi.