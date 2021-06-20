Nejat İşler siyasete girdi

Türkiye’nin tanınan sinema ve dizi sanatçılarından Nejat İşler, SOL Parti’ye üye oldu. İşler, “Örgütlenmekten korkmayın; şimdi tam zamanı” dedi.





Nejat İşler, üyelik imzasını SOL Parti PM Üyeleri Bülent Forta ve Alper Taş, İl Başkanı Leyla Koç Üzüm ve partililer ile birlikte attı. SOL Parti’ye üye olması vesilesiyle konuşan Nejat İşler, “Fikirlerini merak ettiğim insanlarla daha fazla vakit geçirmek için buraya geldim” dedi. İşler, konuşmasında bir de çağrı yaparak, “Örgütlenmekten korkmayın; şimdi tam zamanı” ifadelerini kullandı.





SOL Parti PM Üyesi Alper Taş ise, “Nejat İşler duruşu, bakışıyla yüreği bizimle olan bir arkadaşımız” dedi. “Aradı, ‘yoldaşlık edelim’ dedi bu süreçte. Yoldaşlığı bizim için kıymetli” ifadelerini kullanan Taş, şöyle devam etti: “Nejat İşler’in SOL Parti’ye üye olmasının anlamı, topluma bir örgütlenme çağrısıdır. Çünkü örgütlenmekten, umuttan başka sermayemiz yok. Ancak örgütlenebilirsek bu siyasal İslamcı, paracı, mülkiyetçi, doğayı sömüren düzeni yenebiliriz.”





SOL Parti İstanbul İl Başkanı Leyla Koç Üzüm de, “Bu yolda birlikte yürümek, açacağımız yollarda birlikte olmak bizim için de önemli. Aramıza hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.





SOL Parti PM Üyesi Bülent Forta ise, Nejat İşler’in, her zaman yanlarında hissettikleri bir insan olduğunu belirterek, “Bu ülkenin çok eski bir mücadele tarihi var; şairleriyle, sanatçılarıyla,işçileriyle, gençleriyle... Hepimiz bu yürüyüşün bir parçasıyız. Bu yürüyüşte beraber yer almaktan kendi adımıza gurur duyuyoruz; bu manada bir örnek olsun. Biz hem bulkenin özgür ve demokratik bir ülke olması için elimizi taşın altına soktuk. Nejat bunu zaten eskiden de yapıyordu, şimdi beraber bir örgütlülüğün içerisinde yapacağız. Söyleyeceğimiz şey, kocaman bir hoş geldin” ifadelerini kullandı.