Samanyolu Haber /Gündem / Neler yedirmişler neler... Kebaptan tekila, kokoreçten votka çıktı! /11 Ekim 2024 14:01

Neler yedirmişler neler... Kebaptan tekila, kokoreçten votka çıktı!

Köfteci Yusuf'un köftesinden çıkan domuz eti Türkiye'nin gündemindeki yerini korurken; Antalya’da faaliyetteki lokantanın “kuyu kebabı” ürününde tekilaya, başka bir lokantanın “kokoreç” ürününde ise votka kullanıldığı tespit edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları hileli ürünlerin hangi marka adı altında satıldığını ve yapılan sahtekârlıkları ifşa etmeye devam diyor. 

KEBAPTA VİSKİ
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bakanlığın yayımladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde kuyu kebabında viski başka bir lokantanın kokoreç ürününde ise votka tespit edildi. 

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde Antalya'da yapılan denetimde bulunan bir kuyu tandır kebap salonundaki ürünün içinde tekila tespit edildi.

OKEY SALONUNDAKİ GIDALARDA RAKI TESPİT EDİLDİ
Öte yandan yine Antalya'da faaliyet gösteren bir okey salonundaki gıdalarda ise viski, rakı tespit edildi.
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