Samanyolu Haber /Dünya / Neonazi katilin ilk duruşması: 2015'te toplumla ilişkimi kestim /21 Temmuz 2020 18:15

Neonazi katilin ilk duruşması: 2015'te toplumla ilişkimi kestim

Almanya'nın Halle kentinde geçen yılın ekim ayında bir sinagog ve bir dönerciye saldırı düzenleyerek iki kişiyi öldüren Neonazi Stephan Balliet'in yargılanmasına başlandı.

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Güvenlik önlemleri nedeniyle Halle kenti yerine Sachsen-Anhalt eyaletinin başkenti Magdeburg'a alınan duruşmada Balliet, cinayet, cinayete teşebbüs, ağır yaralama, halkı kışkırtma suçlarından hakim karşısına çıktı.

Duruşma salonuna elleri ve ayakları bağlı şekilde getirilen Neonazi, hakime verdiği ilk ifadesinde, "İşlediğim suçun ailemle bir ilgisi yok" dedi.

Üniversite eğitimini hastalık nedeniyle bırakmak zorunda kaldığını anlatan Balliet, 2015 yılından sonra toplumla alakasını kestiğini belirtti.

'Yabancı düşmanlığı Almanya'da günlük hayatın parçası'

Almanya Yahudi Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, Neonazi'nin tek başına mı yoksa bir örgüt üyesi olarak mı saldırı düzenlediğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Davacılardan Christina Feist, mahkeme önünde yaptığı açıklamada, Yahudi düşmanlığına karşı toplumun daha cesur olması gerektiğini vurgulayarak "Antisemitizm ve sağcı ideoloji Almanya'da yeni bir olgu değil. Yahudi aleyhtarı saldırılar, yabancı düşmanlığı günlük hayatımızın üzücü bir parçasıdır ve bunlar Alman toplumunda kök salmış bir Yahudi aleyhtarlığının belirtileridir. Sonunda bu utanç verici gerçeği fark etmenin tam zamanı. Her saldırı demokrasiye, açık topluma yönelik bir saldırıdır. Mücadele için sivil cesaret gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

Mahkemeden yapılan açıklamada, Balliet'in yargılanmasının 18 duruşmada tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

Neonazi Stephan Balliet, 9 Ekim 2019'da, Yahudilerin kutsal bayramı olan Yom Kippur gününde Halle'deki sinagoga saldırı düzenlemişti.

Balliet kilitli olması nedeniyle kapıyı açamamış ve ardından sinagog önünden geçen bir Alman ile dönercide yemek yiyen başka bir Alman'ı öldürmüştü. Balliet'in ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor. 
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