Samanyolu Haber /Dünya / Neonazi saldırısından sonra dönerci... /17 Kasım 2019 01:15

Neonazi saldırısından sonra dönerci...

Almanya Halle şehrinde sinagog ve döner büfesini hedef alan Neonazi saldırısı ile sarsılmıştı. Saldırıdan sonra kapanan restoran açıldı ve...

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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Halle şehrinde 9 Ekim'de düzenlenen Neonazi saldırısında bir kişinin öldürüldüğü döner büfesinin sahibi İzzet Sağaç büfeyi saldırı esnasında büfede çalışan İsmet ve Rıfat Tekin isimli kardeşlere hediye etti.

Terör saldırısından sonra kapanan ve tadilata giren "Kiez Döner" isimli restoran için düzenlenen yeniden açılış merasimine Aşağı Saksonya Başbakanı Reiner Haseloff da katıldı.
İzzet Sağaç (solda) büfenin işletmesini devrettiğine dair resmi belgeyi Tekin kardeşlere verdi. 

"FARKLI KÜLTÜRLENDEN MÜŞTERİLER DİLİYORUM"

Sağaç imzalı belgede, "Haleflerime 09.10.2019'daki korkunç olayı sindirmeleri için güç ve farklı kültürlerden ve inançlardan müşteriler diliyorum." ifadeleri yer alıyor.

DW Türkçe'nin haberine göre Aşağı Saksonya Başbakanı Haseloff ise büfenin yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Menfur saldırı günü Neonazi Stephan B. silahla bir sinagoga girmeye çalışmış, bunu başaramayınca sinagog önünde bir kadını ve yakınlardaki Kiez Döner adlı büfedeki bir müşteriyi vurarak öldürmüştü.
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