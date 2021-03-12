Neonazilerin tehdit ettiği avukatın adresi Darknet'te paylaşılmış





İlk, 'NSU 2.0' imzalı ölüm tehdidi, kendisine 2018 yılı Ağustos ayında faks yoluyla gönderilmişti. Annesi, babası, eşinin, çocuğunun isimleri, doğum tarihleri gibi ayrıntılı kişisel bilgilerinin yer aldığı tehdit yazısı kamuoyunda büyük yankı bulmuştu.

Dava açacak





"Darknet'te paylaşılan benim yeni adresim"









Eyaletin masrafları üstlenmeyi reddettiğinin basına yansımasından sonra aralarında profesörlerin, sosyolog, doktorların da bulunduğu pek çok kişinin kendisi ile irtibata geçtiğini, destek olmak istediklerini ilettiklerini anlatan Seda Başay Yıldız, şunları söyledi:

Soruşturmalar sonuçsuz





Hukuk devletine güven sarsılıyor



