Nepal Başbakanı, 19 kişinin öldüğü protestoların ardından istifa etti

Komünist Parti lideri Oli, bugün yayımladığı istifa mektubunda, “Başbakanlık görevimden bugün itibarıyla ayrıldım… Böylece siyasi bir çözüm ve sorunların giderilmesi için adım atılabilsin” ifadelerini kullandı. Mektup, devlet başkanına sunulduktan sonra basına da iletildi.





Protestolar, hükümetin sosyal medya platformlarını kapatma kararıyla başladı. Gençler başta olmak üzere geniş kesimler bu kararı ifade özgürlüğüne darbe olarak görerek sokaklara çıktı. Hükümet karşıtı sloganların atıldığı gösteriler kısa sürede yolsuzluk iddialarına yönelik öfkeyle birleşti.





Polis, Katmandu’da toplanan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve cop kullandı. Görgü tanıkları bazı bölgelerde güvenlik güçlerinin gerçek mermiye başvurduğunu iddia etti. Resmî rakamlara göre en az 19 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce gösterici ve polis yaralandı.





Nepal’de uzun süredir devam eden siyasi istikrarsızlık, yolsuzluk suçlamaları ve artan yaşam maliyetleri hükümete duyulan öfkeyi derinleştirmişti. Sosyal medya yasağı ise bardağı taşıran son damla oldu.





Oli’nin istifasının ardından ülkede nasıl bir siyasi geçiş süreci yaşanacağı belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı’nın önümüzdeki günlerde yeni hükümeti kurmak için bir isim görevlendirmesi bekleniyor.



