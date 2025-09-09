Samanyolu Haber /Gündem / Nepal Başbakanı, 19 kişinin öldüğü protestoların ardından istifa etti /09 Eylül 2025 18:28

Nepal Başbakanı, 19 kişinin öldüğü protestoların ardından istifa etti

Nepal Başbakanı KP Sharma Oli, sosyal medya yasakları ve yolsuzluk karşıtı protestoların şiddetle bastırılmasının ardından istifa etti. Başkent Katmandu ve diğer şehirlerde pazartesi günü düzenlenen gösterilerde polisle çıkan çatışmalarda 19 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

SHABER3.COM

Komünist Parti lideri Oli, bugün yayımladığı istifa mektubunda, “Başbakanlık görevimden bugün itibarıyla ayrıldım… Böylece siyasi bir çözüm ve sorunların giderilmesi için adım atılabilsin” ifadelerini kullandı. Mektup, devlet başkanına sunulduktan sonra basına da iletildi.

Protestolar, hükümetin sosyal medya platformlarını kapatma kararıyla başladı. Gençler başta olmak üzere geniş kesimler bu kararı ifade özgürlüğüne darbe olarak görerek sokaklara çıktı. Hükümet karşıtı sloganların atıldığı gösteriler kısa sürede yolsuzluk iddialarına yönelik öfkeyle birleşti.

Polis, Katmandu’da toplanan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve cop kullandı. Görgü tanıkları bazı bölgelerde güvenlik güçlerinin gerçek mermiye başvurduğunu iddia etti. Resmî rakamlara göre en az 19 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce gösterici ve polis yaralandı.

Nepal’de uzun süredir devam eden siyasi istikrarsızlık, yolsuzluk suçlamaları ve artan yaşam maliyetleri hükümete duyulan öfkeyi derinleştirmişti. Sosyal medya yasağı ise bardağı taşıran son damla oldu.

Oli’nin istifasının ardından ülkede nasıl bir siyasi geçiş süreci yaşanacağı belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı’nın önümüzdeki günlerde yeni hükümeti kurmak için bir isim görevlendirmesi bekleniyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nepal Başbakanı, 19 kişinin öldüğü protestoların... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:33:16