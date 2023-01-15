Nepal’de uçak düştü: En az 68 ölü









Kathmandu’dan turistik Pokhara kentine gitmek için havalanan Yeti Airlines uçağında 72 kişi vardı.





Yerel basında, birkaç kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.





Bölgede yaşayan ve BBC'ye konuşan Deeveta Kal, uçağın yerel saatle 11:00 civarında (TSİ 08:15) düşüşünü izlediğini, pilotun uçağın binaların üzerine düşmemesi için çaba sarf ettiğini söyledi.





