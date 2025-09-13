Nepal’de Z kuşağı etkisi:Gençler Discord üzerinden başbakan seçti

Hükümetin Facebook, X, YouTube gibi popüler platformları yasaklama kararı, özellikle Z kuşağı tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Başkent Katmandu’da başlayan ve hızla yayılan protestolar, kısa sürede şiddetlendi ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli’nin istifasına yol açtı.





73 yaşındaki Karki, 2016 yılında Yüksek Mahkeme Başkanı olarak da bir ilke imza atmış, bu göreve gelen ilk kadın olmuştu. Şimdi ise Nepal’in ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçti. Karki’nin göreve gelmesi, protestocuların temel taleplerinden biri olan şeffaflık ve adalet arayışının bir yansıması olarak görülüyor.





Nepal’de, sosyal medya yasaklarıyla tetiklenen kitlesel protestolar, hükümetin devrilmesiyle sonuçlandı. Yaşanan siyasi krizin ardından, gençler sosyal medya platformu Discord üzerinden yaptıkları çevrimiçi oylamayla ülkenin yeni geçici başbakanını seçti. Oylamada en çok oyu alan eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, Nepal’in ilk kadın başbakanı olarak göreve başladı.Hükümetin devrilmesinin ardından, ülkenin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Hami Nepal’in çağrısıyla gençler, yasaklı platformların aksine Discord’da bir araya geldi. 100 binden fazla kişinin katıldığı bu çevrimiçi platformda, adaylarla görüşmeler yapıldı ve yeni geçici başbakan için oylama düzenlendi. Oylama sonucunda, yolsuzlukla mücadeledeki kararlı duruşuyla tanınan Sushila Karki en yüksek oyu alarak başbakanlık koltuğuna oturdu.Yaşanan kriz sürecinde Nepal Sağlık Bakanlığı, gösterilerde en az 51 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1368 kişinin yaralandığını açıkladı. Sushila Karki’ye 6 ay içinde ülkeyi seçime götürme yetkisi verildi. Yeni kabinenin ilk toplantısında meclisin feshedilmesi önerisinin gündeme alınması bekleniyor.