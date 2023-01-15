Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

Nepal'de 68 yolcu, 4 mürettebat taşıyan yolcu uçağı düştü. Nepal ordu sözcüsü, kazada en az 40 kişinin öldüğünü açıkladı. Katmandu Post gazetesinin haberine göre, başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait ATR 72 tipi yolcu uçağı, Seti Nehri Vadisi yakınında düştü.







Yolcuların 15’inin başka ülkelerin vatandaşları olduğu açıklandı. Yüzlerce arama kurtarma görevlisinin bölgeye sevk edildiği belirtilirken, ordu sözcüsü Krishna Bhandari, "Ölü sayısının artmasını bekliyoruz. Uçak parçalara ayrıldı" dedi.





Başbakan Pushpa Kamal Dahal, kabineye 'acil toplantı' çağrısında bulundu. kabinesini acil olarak toplantıya davet etti.