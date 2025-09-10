Nepal'de protestolar durdurulamadı: Parlamento ateşe verildi, Başbakan Oli istifa etti

Nepal’de 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmasının ardından başlayan protestoların ardından Başbakan Oli istifa etti.





Parlamento binası ateşe verilirken, sosyal medya platformlarında, parlamento binasının dumanlarla kaplı olduğu görüntüler paylaşıldı.





Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin istifa etmesinin ardından ülkedeki hükümet karşıtı protestocular, parlamento binasını ateşe verdi.





The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, federal parlamento binası ve yüksek mahkeme binası ateşe verildi.





Devlet binalarına yapılan bu saldırıların ardından Nepal ordusu, polis ve üst düzey yetkililer, protestoculara itidal ve siyasi diyalog çağrısında bulundu.