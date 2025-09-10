Samanyolu Haber /Gündem / Nepal'den yeni haber: 1500 mahkum... /10 Eylül 2025 20:07

Nepal'den yeni haber: 1500 mahkum...

Nepal polisi Çarşamba günü, hükümet karşıtı protestolar sırasında ülke genelindeki cezaevlerinden 13.500’den fazla mahkûmun firar ettiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Nepal Polis Sözcüsü Binod Ghimire AFP’ye yaptığı açıklamada, “Dün üç polis hayatını kaybetti ve ülke genelindeki cezaevlerinden 13.500’den fazla mahkûm kaçtı” dedi.

Nepal’de sosyal medya yasağı kararının ardından yapılan protestolarda bu hafta içi 20’den fazla gösterici ölmüş ve başbakan da dahil olmak üzere birçok bakan istifa etmişti. İstifalar ve hükümetin düşmesi gösterileri dindirmemiş; siyasi isimlere, politikacıların evlerine, meclise, yüksek mahkeme ve birçok devlet binasına saldırılar düzenlenmişti.

Ordu, protestocularla masaya oturdu

Nepal ordusu sözcüsü, Çarşamba günü başbakanın devrilmesi ve parlamentonun ateşe verilmesiyle sonuçlanan gösterilerin ardından, Nepal Genelkurmay Başkanı General Ashok Raj Sigdel’in gençlik protesto liderleri ile masaya oturdu.

Gösteriler sonrasında ordu siyasi isimleri tahliye etmek için yoğun çaba harcamış ve başkent Katmandu’daki ülkenin ana uluslararası havalimanı sivil uçuşlara kapatılmıştı. Nepal Sivil Havacılık Otoritesi, havalimanının Çarşamba günü yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı. Salı gününden bu yana askıya alınan iç hat ve dış hat uçuşlarının, “bugün yeniden başlayacağı” belirtilen açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

Asker düzeni sağlamaya çalışıyor
 
Nepalli askerler, Çarşamba günü Katmandu sokaklarını devriye gezerek, protestocuların parlamentoyu ateşe vermesi ve başbakanı istifaya zorlamasının ardından düzeni sağlamaya çalışıyor. Askerler, siyasi boşluk süresince uygulanan sokağa çıkma yasağını hoparlörlerle duyurdu. Nepal Ordusu Başkanı General Ashok Raj Sigdel, tüm protestoculara “gösterilerini sonlandırmaları ve diyaloğa girmeleri” çağrısında bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nepal'den yeni haber: 1500 mahkum... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:27:00