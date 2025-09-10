Nepal'den yeni haber: 1500 mahkum...

Nepal Polis Sözcüsü Binod Ghimire AFP’ye yaptığı açıklamada, “Dün üç polis hayatını kaybetti ve ülke genelindeki cezaevlerinden 13.500’den fazla mahkûm kaçtı” dedi.





Nepal’de sosyal medya yasağı kararının ardından yapılan protestolarda bu hafta içi 20’den fazla gösterici ölmüş ve başbakan da dahil olmak üzere birçok bakan istifa etmişti. İstifalar ve hükümetin düşmesi gösterileri dindirmemiş; siyasi isimlere, politikacıların evlerine, meclise, yüksek mahkeme ve birçok devlet binasına saldırılar düzenlenmişti.





Ordu, protestocularla masaya oturdu





Nepal ordusu sözcüsü, Çarşamba günü başbakanın devrilmesi ve parlamentonun ateşe verilmesiyle sonuçlanan gösterilerin ardından, Nepal Genelkurmay Başkanı General Ashok Raj Sigdel’in gençlik protesto liderleri ile masaya oturdu.





Gösteriler sonrasında ordu siyasi isimleri tahliye etmek için yoğun çaba harcamış ve başkent Katmandu’daki ülkenin ana uluslararası havalimanı sivil uçuşlara kapatılmıştı. Nepal Sivil Havacılık Otoritesi, havalimanının Çarşamba günü yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı. Salı gününden bu yana askıya alınan iç hat ve dış hat uçuşlarının, “bugün yeniden başlayacağı” belirtilen açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.





Asker düzeni sağlamaya çalışıyor

Nepalli askerler, Çarşamba günü Katmandu sokaklarını devriye gezerek, protestocuların parlamentoyu ateşe vermesi ve başbakanı istifaya zorlamasının ardından düzeni sağlamaya çalışıyor. Askerler, siyasi boşluk süresince uygulanan sokağa çıkma yasağını hoparlörlerle duyurdu. Nepal Ordusu Başkanı General Ashok Raj Sigdel, tüm protestoculara “gösterilerini sonlandırmaları ve diyaloğa girmeleri” çağrısında bulunmuştu.