Samanyolu Haber /Sağlık / Nerede duracağı meçhul /29 Ağustos 2020 19:30

Nerede duracağı meçhul

12 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19), 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Vak'a sayısı 25 milyonu aştı.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 25 milyon 5 bin 518'e ulaştı. 

Vak'aların en fazla görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 6 milyon 106 bin 686 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu.

BREZİLYA VE HİNDİSTAN'DA VAK'A PATLAMASI

ABD'nin ardından en fazla vak'a görülen ilk 10 ülke:
Brezilya: 3 milyon 812 bin 605
Hindistan: 3 milyon 508 bin 95
Rusya: 985 bin 346) 
Peru: 629 bin 961
Güney Afrika: 620 bin 132
Kolombiya: 590 bin 520
Meksika: 585 bin 738
İspanya: 455 bin 621
Şili: 405 bin 972
Arjantin: 392 bin 9

Türkiye'de vak'a sayısı 265 bin 515’e ulaştı.

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Covid-19 salgını sebebiyle şu ana kadar 842 bin 919 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19'a yakalanan 17 milyon 374 bin 764 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 787 bin 788 aktif vak'a bulunuyor.
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