Nerede duracağı meçhul

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 25 milyon 5 bin 518'e ulaştı.





Vak'aların en fazla görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 6 milyon 106 bin 686 kişiye Covid-19 teşhisi konuldu.







BREZİLYA VE HİNDİSTAN'DA VAK'A PATLAMASI





ABD'nin ardından en fazla vak'a görülen ilk 10 ülke:

Brezilya: 3 milyon 812 bin 605

Hindistan: 3 milyon 508 bin 95

Rusya: 985 bin 346)

Peru: 629 bin 961

Güney Afrika: 620 bin 132

Kolombiya: 590 bin 520

Meksika: 585 bin 738

İspanya: 455 bin 621

Şili: 405 bin 972

Arjantin: 392 bin 9





Türkiye'de vak'a sayısı 265 bin 515’e ulaştı.





Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Covid-19 salgını sebebiyle şu ana kadar 842 bin 919 kişi hayatını kaybetti.





Covid-19'a yakalanan 17 milyon 374 bin 764 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 787 bin 788 aktif vak'a bulunuyor.