Dolar ve Altın nereye gidecek ?









Samanyoluhaber ekonomi yazarı Turhan Bozkurt piyasalarda dolar ve altının hareketliliğini yorumladı.







İşte Turhan Bozkurt'un You Tube kanalında yaptığı yorum















12 Haziran Perşembe günü başta New York Borsası olmak üzere dünyanın en büyük borsaları yüzde 3 ila yüzde 7 arasında değer kaybetti.







Borsalardaki sert düşüş, yatırımcıların Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bir gün önce yaptığı açıklamalar etkili oldu. Powell ABD ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6'dan fazla küçüleceğini ve işsizliğin yüzde 10'a yaklaşacağını ifade etmişti.







Swap işlemlerinde limitlerin düşürme ihtimalinin belirmesi yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Risk iştahı azalırken, güvenli liman altının ons (31,1 gram) fiyatı 1.752 seviyelerine kadar yükseldi. Altınla birlikte gümüş de yükseliyor.