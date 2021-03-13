AKP yönetimi özür için Mısırlıların ayağına gitmeye hazırlanıyor

Reuters'a konuşan Mısırlı istihbarat kaynağına göre Türk istihbaratı perşembe günü Mısırlı bir güvenlik yetkilisini aradı ve Kahire'de toplanılmasını istedi. Toplantıda ekonomik, siyasal ve diplomatik iş birliğinin konuşulmasının istendiği bildirildi.
İsmi paylaşılmayan kaynağa göre telefondaki Mısırlı yetkili aramadan memnun kaldığını ve en kısa sürede Ankara'ya bir yanıt vereceklerini belirtti.
Bu aramadan sonra Mısırlı ve Türk güvenlik yetkililerinin bir dizi telefon görüşmesi yaparak ülkeler arası iletişim üzerine konuştuğu belirtildi. Bu telefon konuşmalarında iki ülke arasındaki gerilim başlıklarının gündeme getirilmediği ifade edildi.
Dün Anadolu Ajansı ve TRT muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" demişti.
MISIR: ŞARTLARIMIZ VAR, ŞU AN DİPLOMATİK TEMAS KURULDU DİYEMEYİZ
Diğer yandan Mısırlı bir yetkili, ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için egemenlik ilkesine ve Arap ulusal güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Mısır haber ajansı MENA'nın, ismini açıklamadığı resmi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Mısır'ın, kendisiyle normal ilişkiler kurmak isteyen herhangi bir ülkeden, uluslararası hukuk kurallarına, iyi komşuluk ve egemenlik ilkelerine uymasını ve bölgedeki Arap ülkelerinin içişlerine müdahale girişimlerini durdurmasını beklediği vurgulandı.
Mısırlı yetkili, Türk ve Mısır diplomatik misyonlarının maslahatgüzarlık düzeyinde çalışmalarını sürdürdüğü göz önüne alındığında Türkiye ile diplomatik temasların 'yeniden' başlaması diye bir tanımlamanın yapılamayacağını aktardı.
Söz konusu yetkili, ayrıca iki ülke halkları arasında güçlü bağların olduğuna işaret etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 12 Mart'ta dış politikaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleştirilmesinde iki ülkenin de herhangi bir ön koşulu olmadığını iddia etmişti.