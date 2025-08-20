Samanyolu Haber /Gündem / Nereden nereye: Fahrettin Altun'un minibüs talebi bile kabul edilmedi! /20 Ağustos 2025 09:39

Nereden nereye: Fahrettin Altun'un minibüs talebi bile kabul edilmedi!

İletişim Başkanlığı'ndaki koltuğundan alınan Fahrettin Altun'un, yeni kurumunda 'olanak krizi' yaşadığı öğrenildi. TİHEK'in olanaklarını yetersiz bulduğu söylenen Altun'un kuruma yönelik 15 minibüs talebinin reddedildiği AKP'de kulislerinde yankılandı.

SHABER3.COM

AKP iktidarının en güçlü isimleri arasında gösterilen Fahrettin Altun, Saray’ın gözde koltuğundan alındı.

İletişim Başkanlığı görevinden alınan Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na atandı.

Tenzili rütbe ile Saray’dan uzaklaştırılan Altun’un, geçtiğimiz haftalarda tartışmalı İBB soruşturmasında CHP lehindeki bazı belgeleri avukatı aracılığıyla doğrulaması dikkat çekmişti.

Sık sık AKP kulislerinden bilgiler veren Nefes'ten Nuray Babacan, Altun hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Babacan, Altun'un 'yeni makamına' alışmakta güçlük çektiği belirterek kurumun olanaklarını yetersiz bulduğunu yazdı. Babacan, Altun'un 'ilgili bakanlıklardan' 15 adet minibüs talep ettiğini fakat ret yediğini söyledi. Babacan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Direkt gündemle ilgili olmasa da içinde Fahrettin Altun geçen tüm konular ilgi çekiyor. Kendisinin, görkemli İletişim Başkanlığı binasından sonra Bakanlıklar semtindeki yeni makamına alışmakta güçlük çektiği biliniyor.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum (TİHEK) Başkanlığı’nın olanaklarını yeterli bulmayan ve eksiklerini ilgili bakanlıklar üzerinden halletmeye çalışan Altun’un pek yol alamadığını öğrendik. Parti içindeki kulislere göre, en son ilgili bakanlıklardan 15 adet minibüs istediğinin reddedildiği anlatılanlar arasında."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Nereden nereye: Fahrettin Altun'un minibüs talebi bile... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:10:02