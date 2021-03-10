Samanyolu Haber /Gündem / Neredesin insaf? /10 Mart 2021 15:39

Neredesin insaf?

Gergerlioğlu’ndan AKP’ye hasta tutuklu Yusuf Pekmezci tepkisi: Hiç utanmıyor musunuz?

SHABER3.COM

Alzheimer hastalığı sonucu cezaevinde olduğunu dahi hatırlamayan 82 yaşındaki Yusuf Pekmezci’nin 14 aydır İzmir Buca Cezaevi’nde tutulmaya devam ediyor. HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, ‘‘Hiç utanmıyor musunuz? Alzheimer hastası şu insanı hapiste tutuyorsunuz!” diye tepki gösterdi.

Alzheimer, işitme kaybı, yüksek tansiyon, prostat, uyku apnesi ve kalçasında protez olmak üzere 10 fazla hastalığı bulunan 82 yaşındaki hasta tutuklu Yusuf Pekmezci, 14 ay önce cemaat soruşturması nedeniyle tutuklanıp İzmir Buca Cezaevi’ne gönderildi.

‘NEREDESİN İNSAF’’

Birçok hastalığı olduğu için günde 10’dan fazla ilaç kullanan Yusuf Pekmezci’nin cezaevinde tutulmasına tepki gösteren Gergerlioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Hiç utanmıyor musunuz? Alzheimer hastası şu insanı hapiste tutuyorsunuz! Sonra da insan hakları eylem planı açjklıyorsunuz? El vicdan! Neredesin insaf, neredesin hakkı teslim etme, neredesin pişmanlık? YusufBekmezci AcilTahliye’’ ifadelerini kullandı.


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