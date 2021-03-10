Neredesin insaf?

Alzheimer hastalığı sonucu cezaevinde olduğunu dahi hatırlamayan 82 yaşındaki Yusuf Pekmezci’nin 14 aydır İzmir Buca Cezaevi’nde tutulmaya devam ediyor. HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, ‘‘Hiç utanmıyor musunuz? Alzheimer hastası şu insanı hapiste tutuyorsunuz!” diye tepki gösterdi.





Alzheimer, işitme kaybı, yüksek tansiyon, prostat, uyku apnesi ve kalçasında protez olmak üzere 10 fazla hastalığı bulunan 82 yaşındaki hasta tutuklu Yusuf Pekmezci, 14 ay önce cemaat soruşturması nedeniyle tutuklanıp İzmir Buca Cezaevi’ne gönderildi.