Neredeyse 1 kilo domatesten daha ucuz

İş gücü ücreti rakamlarında Türkiye'nin 32 Avrupa ülkesi arasında sonuncu olduğu aktarıldı.





Artan enflasyon rakamları ve yükselen döviz kurlarıyla birlikte azalan alım gücü vatandaşı zorlarken gelir düzeyinin yabancı para birimleri oranındaki düşüklüğü de eleştiri konusu oluyor.







Evrensel'de yer alan habere göre Türkiye, saatlik işgücü ücretinde 32 Avrupa ülkesi arasında sonuncu sırada yer aldı. AB’de saatlik ücret ortalama 28,6 avro iken Türkiye’de saatlik ücret 3,7 avro. TÜİK’in 29,8 TL’lik saatlik ücret tutarıyla çalışanın emeği neredeyse 1 kilo domatesten ucuz durumda. Türkiye, saatlik işgücü ücretinde 32 Avrupa ülkesi arasında sonuncu sırada yer aldı. AB’de saatlik ücret ortalama 28,6 avro iken Türkiye’de saatlik ücret 3,7 avro. TÜİK’in 29,8 TL’lik saatlik ücret tutarıyla çalışanın emeği neredeyse 1 kilo domatesten ucuz durumda.

Yeni yılla birlikte art arda gelen zamlar karşısında geçim sıkıntısı yaşayan vatandaş aynı zamanda yeterli de beslenemiyor. Eurostat verilerine göre; tavuk ve balık yemeye gücü yetmeyenler listesinde Türkiye yüzde 37,3 ile zirvede yer alırken, AB ortalamasının ise sadece yüzde 8,6 olduğu belirlendi.CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, iktidarın ucuz emek gücü politikası ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Türkiye’nin, Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) 2021 sıralamasında saatlik 29.8 liralık işgücü maliyeti ve çalışma ücreti ile 32 Avrupa ülkesi içinde sonuncu olduğunu vurgulayan Toprak, “AB’de saatlik ücret ortalama 28.6 avro iken Türkiye’de 3,7 avro. TÜİK’in 29.8 TL’lik saatlik ücret tutarıyla çalışanın emeği 1 kilo domatesten ucuz” dedi.