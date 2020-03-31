Neredeyse bitti... Tarihin en düşük rakamı

Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Brüksel merkezli Eurocontrol'dan yapılan açıklamada, bir önceki yılın aynı günü ile kıyaslandığında uçuş trafiğinin yüzde 88 azaldığı belirtildi.





Açıklamada, 29 Mart 2020'de, geçen yılın aynı gününe göre 24 bin 470 daha az uçuş gerçekleştirildiği kaydedildi.





Türkiye'de yüzde 94 oranında azalma





Buna göre söz konusu sürede uçuş trafiği, Türkiye'de yüzde 94, İspanya'da yüzde 93, Fransa'da yüzde 93, İtalya'da yüzde 93, İngiltere'de yüzde 87, Almanya'da yüzde 87 ve Hollanda'da yüzde 85 azaldı.





Transatlantik uçuşlarda yüzde 75 düşüş





Açıklamada, 28 Mart Cumartesi günü de Avrupa ile ABD arasındaki uçuş trafiğinin geçen yılın aynı gününe oranla yüzde 75 azaldığı ortaya kondu.





Eurocontrol'ün Türkiye'nin de arasında bulunduğu 41 üyesi bulunuyor.