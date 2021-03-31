YouTube üzerinden yayın yapan CHP Ekonomi Masası TV’nin konuğu sanayici ve Antalya milletvekili Çetin Osman Budak oldu. Budak TÜSİAD’ın ekonomi konusunda yaptığı açıklamaları okuduğunda ana vurgunun demokratik, laik, hukuk devletine vurgu olduğunu söyledi. Ekonominin güven üzerinde büyüdüğünü belirten Budak, öngörü olmazsa girişimcinin yatırım içgüdülerini kaybedeceğinin altını çizdi.







Türkiye’de ihtiyacın reformlar olduğunu, iktidarın 20’den fazla makyaj girişimini reform diye gündeme getirdiğini söyleyen Budak, ‘Aslında TÜSİAD gerçekleri söyledi, bizde yıllardır bunu söylüyoruz’ dedi.





Dövizdeki hareketliliği değerlendiren Budak, "Bugünkü döviz hareketlerinin temelinde şu var: Merkez Bankası başkanı atadınız, Naci Ağbal ile ekonomi teorilerine uygun davranmaya başladınız. Dövizin ateşini söndürdünüz. Her ne kadar yapısal sorunlar devam etse de kurda oynaklık bitmeye başlamıştı. Ama bir gece siz MB başkanını görevden alırsanız bu ülkede artık ekonomiyi yönetemezsiniz. Böyle bir ülkeye yabancı ve yerli yatırımcıyı getiremezsiniz. (Erdoğan’ı kastederek) Neredeyse çocuk gibi yalvarıyor, elinizdeki bütün dolarınızı, altınınızı sisteme sokun diyor. Neden? Çünkü deniz bitti" dedi.





Esnafın, üreticinin kendisini döndürecek mali gücü olmadığını, salgında keyfi kapatmalarla esnafın sıkıntıya girdiğini anlatan Budak, 2021 yılı turizm beklentilerinin de iyi olmadığını, kapasitede büyük eksiklikler yaşanacağını, bunun da gelirleri vuracağını sözlerine ekledi.



