Samanyolu Haber /Gündem / "Neredeyse çocuk gibi yalvarıyor" /31 Mart 2021 13:13

"Neredeyse çocuk gibi yalvarıyor"

Dolar krizini değerlendiren CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yüklendi. "Doları durdurmak için cephane kalmadı" diyen Budak, Erdoğan'ın altın ve dövizlerin yastık altından çıkarılmasını çağrısı için ise "Neredeyse çocuk gibi yalvarıyor" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

YouTube üzerinden yayın yapan CHP Ekonomi Masası TV’nin konuğu sanayici ve Antalya milletvekili Çetin Osman Budak oldu. Budak TÜSİAD’ın ekonomi konusunda yaptığı açıklamaları okuduğunda ana vurgunun demokratik, laik, hukuk devletine vurgu olduğunu söyledi. Ekonominin güven üzerinde büyüdüğünü belirten Budak, öngörü olmazsa girişimcinin yatırım içgüdülerini kaybedeceğinin altını çizdi.

Türkiye’de ihtiyacın reformlar olduğunu, iktidarın 20’den fazla makyaj girişimini reform diye gündeme getirdiğini söyleyen Budak, ‘Aslında TÜSİAD gerçekleri söyledi, bizde yıllardır bunu söylüyoruz’ dedi. 

Dövizdeki hareketliliği değerlendiren Budak, "Bugünkü döviz hareketlerinin temelinde şu var: Merkez Bankası başkanı atadınız, Naci Ağbal ile ekonomi teorilerine uygun davranmaya başladınız. Dövizin ateşini söndürdünüz. Her ne kadar yapısal sorunlar devam etse de kurda oynaklık bitmeye başlamıştı. Ama bir gece siz MB başkanını görevden alırsanız bu ülkede artık ekonomiyi yönetemezsiniz. Böyle bir ülkeye yabancı ve yerli yatırımcıyı getiremezsiniz. (Erdoğan’ı kastederek) Neredeyse çocuk gibi yalvarıyor, elinizdeki bütün dolarınızı, altınınızı sisteme sokun diyor. Neden? Çünkü deniz bitti" dedi.
 
Esnafın, üreticinin kendisini döndürecek mali gücü olmadığını, salgında keyfi kapatmalarla esnafın sıkıntıya girdiğini anlatan Budak, 2021 yılı turizm beklentilerinin de iyi olmadığını, kapasitede büyük eksiklikler yaşanacağını, bunun da gelirleri vuracağını sözlerine ekledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Neredeyse çocuk gibi yalvarıyor" Sonraki Haber >>

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Gezi Parkı’nın devredildiği vakfa ait mülkün son halini paylaştı

Ronaldo’nun pazubandı hayır işine gitti

Ronaldo’nun pazubandı hayır işine gitti

3 nükleer denizaltı buzun altından aynı anda yüzeye çıktı

3 nükleer denizaltı buzun altından aynı anda yüzeye çıktı

Küçük bir yanlış felakete sebep oldu

Küçük bir yanlış felakete sebep oldu

Kamyondan düşen lastik sürprizi

Kamyondan düşen lastik sürprizi

Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

Gelecek Partisi'nden vinç altında can veren KHK'lı Mustafa Çamaş paylaşımı

AKP'ye 'Ramazan' eleştirisi

AKP'ye 'Ramazan' eleştirisi

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Tepki toplayan görüntüler; turşu tankına böyle girdi, dans etti

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

Trump'tan düğün baskını: Beni özlemediniz mi?

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası

AKP'de yeni Ayvatoğlu vakası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:38:26