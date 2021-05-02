Samanyolu Haber /Gündem / Neredeyse her gün bir esnaf intiharı /02 Mayıs 2021 12:04

Neredeyse her gün bir esnaf intiharı

İzmir’de 50 yaşındaki Erdal Şenözpak, kapalı olan kahvehanesinde intihar etti. İki çocuk babası Şenözpak’ın iş yeri kirası ve banka borçlarını ödeyemediği için bunalıma girdiği öğrenildi.

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Sözcü'nün haberine göre, İzmir'de geçtiğimiz Mart ayında intihar eden kahvehane esnafı Nuri Çengeloğlu ve Mersin Mut’ta kokoreççilik yapan Murat Gümüş’ün dün yaşamına son vermesinin ardından İzmir'in Buca ilçesinde 10 yıllık kahvehane esnafı, 50 yaşındaki Erdal Şenözpak kapalı olan kahvehanesinde intihar etti.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Şenözpak'ın iş yeri kirası ve banka borçlarını ödeyemediği, ciddi sıkıntılar yaşadığı için bunalıma girdiği belirtildi.

Hiç kimsenin bulunmadığı sırada, silahla kalbine ateş eden Şenözpak olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılıkça olay yerinde yapılan inceleme sonrası Şenözpak’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Peker Mahallesi'nde kahvehane işleten 59 yaşında eski muhtar Nuri Çengeloğlu’nun da geçtiğimiz günlerde ekonomik sıkıntılara dayanamayarak evinde intihar ettiğini hatırlatan İzmir Kahvehaneciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, 14 aydır iş yerleri kapalı olan kahvehane ve oyun salonu işletmecilerinin bunalıma girdiğini belirtti.

İzmir Kahvehaneciler Esnaf Odası Başkanı Kırdı, anayasaya göre devletin esnafı koruyucu tedbirleri alması gerektiğini hatırlatarak, “14 ayda yapılan destek sadece 5 bin lira. Arkadaşlarımız bu para ile taksitini mi, iş yeri kirasını mı ödeyecek, evini mi geçindirecek, sigorta vergisini mi verecek ne yapacak? Esnafımız bunalıma gidi. Madem tamamen kapattınız en azından bir asgari ücret verseydiniz o insanlar geçimlerini sağlardı. Veya diğer iş kolları gibi bir süreliğine bile olsa biz de açılsaydık” dedi ve devletin mal sahipleri ile kiracılar arasında arabulucu olmasını istedi.
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