Nereye gidiyor? Bütçede delik üçe katlandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı Eylül ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri raporuna göre, bütçe açığı eylülde 309,6 milyar TL olarak kaydedildi. Aynı dönemde bütçe giderleri 1 trilyon 331 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 21,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.Verilere göre, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 94,4 milyar TL olurken, faiz dışı açık 73 milyar TL olarak kayıtlara geçti.Geçen yılın aynı ayında bütçe açığı 100,5 milyar TL seviyesindeydi. Böylece açık, bir yılda üç kat artış gösterdi. 2024 Eylül ayında 48,2 milyar TL faiz dışı fazla verilmişken, bu yılın aynı ayında 73 milyar TL faiz dışı açık oluştu.Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 331 milyar TL olarak gerçekleşti. Bunun 236,6 milyar TL'si faiz harcamalarından, 1 trilyon 94,4 milyar TL'si ise faiz hariç giderlerden oluştu.2025 yılı için öngörülen toplam 14,7 trilyon TL'lik ödeneğin yüzde 9'u eylül ayında kullanıldı. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 8,4'tü.Bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,8 oranında, faiz hariç giderler ise yüzde 39,7 oranında artış gösterdi.Eylül ayında bütçe gelirleri 1 trilyon 21,4 milyar TL oldu. Bunun 881,8 milyar TL'si vergi gelirlerinden, 112,4 milyar TL'si vergi dışı gelirlerden elde edildi.Geçen yıl aynı dönemde bütçe gelirleri 831,6 milyar TL düzeyindeydi. Böylece gelirlerde yıllık yüzde 22,8 artış yaşandı.Vergi gelirleri de bir önceki yıla göre yüzde 20,4 artışla 881,8 milyar TL'ye çıktı.Yılın ilk dokuz ayında bütçe giderleri 10 trilyon 222,2 milyar TL, gelirler 9 trilyon 4,9 milyar TL, bütçe açığı ise 1 trilyon 217,3 milyar TL olarak gerçekleşti.Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 8 trilyon 559,8 milyar TL, faiz dışı fazla ise 445,1 milyar TL oldu.2024'ün aynı döneminde bütçe açığı 1 trilyon 74 milyar TL iken, 2025'te açık 1 trilyon 217 milyar TL'ye yükseldi.Ocak-Eylül döneminde vergi gelirleri 7 trilyon 753,5 milyar TL, vergi dışı gelirler ise 1 trilyon 7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.Geçen yılın aynı döneminde bütçe gelirleri 6 trilyon 84 milyar TL idi. Böylece gelirlerde yüzde 48, vergi gelirlerinde ise yüzde 51 oranında artış kaydedildi.