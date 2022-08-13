Nesin Vakfı’nın zeytinliklerini kundaklayanlar serbest

Nesin Vakfı avukatı Cenk Söbe, Birgün’den İsmail Arı’ya, araziyi kundaklayan iki şahsın 9 Ağustos tarihinde jandarma tarafından gözaltına alındığını ve ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını açıkladı.









Yoldan motosikletle geçen iki kişi, Nesin Vakfı’na ait yaklaşık 3 bin ağacın yer aldığı arazide yangın çıkarmış; alevler, zeytin fidanlarıyla dolu 60 dönümlük arazinin 40 dönümünü yakmıştı.Söbe, geçmişteki saldırıları hatırlatarak köylü ve mahallelinin de yangını çıkaranları koruduğunu söyledi:“Şahıslar ifadelerinde, yangına neden olan maddeyi araziye değil yola attıklarını iddia etmiş. İfadelerinde ‘Zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide yangın çıkartma amacımız yoktu. Torpili yola atacaktık. O araziyi yakma niyetimiz yoktu’ dediklerini öğrendik. Cezadan kaçmak için böyle bir ifade verdiler. Ne yazık ki köylüler ve mahalleli de bu şahısları koruyor. Bölgede arazinin Nesin Vakfı’na ait olduğu da biliniyor. Önce Nesin Vakfı’nın İstanbul Çatalca’daki arazisini yanında İsmailağa Cemaati’ne bağlı Rabıta Vakfı inşaata başladı, saldırıda bulundular. Sonra vakfımızın banka hesapları bloke edildi. Bu son saldırıda ise vakfımızın yaklaşık 40 dönümlük arazisi yandı, ağaçlar küle döndü. Üst üste gelen bu saldılar tesadüf değilse çok daha vahim bir durum bu. Tüm saldırıların takipçisi olacağız.”