Samanyolu Haber /Gündem / Nesli tükenme tehlikesi altındaki dev kuşlar bir evi talan etti /09 Mayıs 2021 10:18

Nesli tükenme tehlikesi altındaki dev kuşlar bir evi talan etti

Evin, Kaliforniya kondorlarının geleneksel olarak yaşadığı bölgede bulunduğu belirtildi

SHABER3.COM

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde nesli tükenme tehlikesi altındaki bir kuş sürüsü, bir evi talan etti.

Tehachapi bölgesinde yaklaşık 20 tane Kaliforniya kondoru, hafta sonu Cinda Mickols’un evinin balkonuna ve bahçesine geldi.

Hafta sonu evde olmayan ve pazartesi günü gelen Mickols ise kuşları ve evin halini görünce şaşkına döndü.

Bilimsel adı Gymnogyps californianus olan Kaliforniya kondoru, Yeni Dünya akbabaları familyasından yırtıcı bir kuş türü.

Mickols’un kızı Seana Quintero’nun paylaştığı fotoğraflarda kuşların üzerinde sayılar yazan etiketlerin bulunduğu görüldü.

Kuşlar bahçede bulunan portatif kaplıcanın koruma kısımlarını, dekoratif bayrakları, bahçe süslerini ve bitkileri devirip parçalarken, her yere dışkıladı ve evin ahşap kısımlarına zarar verdi.


Sosyal medyadaki gönderileri birçok kişi tarafından ilgi görünce ABD Balık ve Yaban Hayatı Hizmetleri’nden yetkililer Quintero’yla iletişime geçerek nasıl davranmaları ve ne yapmaları gerektiği hakkında destek sağladı.

Kurumun sözcüsü Pam Bierce, evin Kaliforniya kondorlarının geleneksel olarak yaşadığı bölgede bulunduğunu belirtii.

Yetkililer, hayvanlara zarar vermeyecek şekilde hortumdan su püskürterek ya da bağırarak kuşların uzaklaştırmasını tavsiye etti.

Çarşamba sabahı evi terk eden kuşlar, öğleden sonra yine döndü fakat bu sefer evin bulunduğu araziye girmedi.

Eyalette 2019 itibarıyla 518 Kaliforniya kandoru bulunduğu düşünülüyor. Soyu kritik şekilde tükenme tehlikesi altına olan kuşların sayısı uzmanların hayvanat bahçelerinde yürüttüğü üreme programlarıyla artırılmaya çalışılıyor.

Independent Türkçe
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