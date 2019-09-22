Samanyolu Haber /Gündem / Neslican Tay memleketi Rize'de toprağa verildi /22 Eylül 2019 14:57

Neslican Tay memleketi Rize'de toprağa verildi

Kansere karşı verdiği mücadeleyi anlattığı videolarıyla tanınan 21 yaşındaki Neslican Tay memleketi Rize'de toprağa verildi

SHABER3.COM

Sosyal medyada kansere karşı verdiği mücadeleyi anlattığı videolarıyla tanınan ve önceki akşam İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 21 yaşındaki Neslican Tay için memleketi Rize'de cenaze namazı kılındı .

Rize Sahil Camii'nde son yolculuğuna uğurlanan Neslican Tay'ın cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı. Tay'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pehlivan Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

'BAŞLATTIĞI MÜCADELEYİ VASİYET KABUL ETTİK'

Neslican Tay'ın dayısı Ömer Yazıcı yaptığı açıklamada, "Bu süreçte bizi bırakmayan yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, varolsunlar. Neslican'ın bedenini kaybettik. Neslican'ın ruhu ve başlattığı savaş, başlattığı mücadeleyi miras olarak vasiyet olarak kabul ettik. Devam ediyoruz, devam ettireceğiz" dedi.
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