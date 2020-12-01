Samanyolu Haber /Gündem / Net rezervler 2003 seviyesinde /01 Aralık 2020 14:13

Net rezervler 2003 seviyesinde

Merkez Bankasının net rezervlerinin geçen hafta 5 milyar dolar civarında düştüğü tahmin ediliyor. Bu miktar net rezervlerin 13 milyar dolar seviyesine düşmesi anlamına geliyor. Net rezervler en son 2003 yılında bu seviyeye kadar düşmüştü.

SHABER3.COM

Bankacıların sektörün öncü verilerinden yaptığı hesaplamaya göre Merkez Bankası net rezervlerinin geçen hafta 5 milyar dolar civarında düştüğü tahmin ediliyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre geçen haftaki düşüşün önemli bölümü TCMB’nin bankalarla gerçekleştirdiği swapların yaklaşık 4 milyar dolarlık bölümünü yenilememesinden kaynaklandı.

Merkez Bankası ilgili verileri perşembe günü saat 14.30’da açıklıyor. Ancak bankacılar ilgili verileri sektör öncü verilerinden hesaplayabiliyor.

2003 SEVİYESİNE İNDİ
Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu üç bankacı da TCMB net rezervlerinin 23-27 Kasım haftasında 4.5-5 milyar dolar civarında azaldığını ve net rezervlerin 18 milyar dolardan 13 milyar dolara gerilediğini hesaplıyor.

Bankacıların verdiği bilgiye göre net rezervler son olarak 2003’lü yıllarda 13 milyar dolara kadar gerilemişti.


Bankacılar TCMB rezervlerindeki değişimlerin büyük bölümünü hesaplayabiliyorlar. Bu hesaplamalar çoğunlukla TCMB verilerine paralel olsa da zaman zaman rezervlerde bu hesaplamaların ötesinde de değişimler yaşanabiliyor.

Öte yandan TCMB net rezervlerinin zorunlu karşılıkta yaptığı değişikler ve Hazine’nin eurobond ihracı nedeniyle önümüzdeki dönemde 8-10 milyar dolar artması bekleniyor. Ancak bu artış takip eden haftada değil bankacıların verdiği bilgiye göre kademeli yaşanacak.

Hazine geçen hafta 2.25 milyar dolar tutarında eurobond ihraç ederken ihraç tutarı 2 Aralık’ta hesaplara girecek.

Öte yandan TCMB yine geçen hafta zorunlu karşılık oranlarını zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 12.3 milyar TL ve 5.7 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden artmasını öngörüyor.

TL ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarına ilişkin değişiklikler tesisi 25 Aralık tarihinde başlayacak olan 11 Aralık 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Net rezervler 2003 seviyesinde Sonraki Haber >>

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

"Cem Yılmaz gibi adamdım, Küçük Emrah'a döndüm"

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyo karıştı

Devletin ordusu Katar’a satılmış

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Merkez Bankası'nı ateşe verdiler!

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Rezalet... Cemil Çiçek'leri karıştırdılar, üstüne yorumladılar

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:04:06