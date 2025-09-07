Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu açıkladı: 100 kişi Gazze'den sürgün edildi /07 Eylül 2025 22:21

Netanyahu açıkladı: 100 kişi Gazze'den sürgün edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'yi işgal için yürüttükleri saldırıları hem kent merkezinde hem de dış mahallerinde şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunurken, şimdiye dek 100 bin Filistinliyi sürgün ettiklerini söyledi.

SHABER3.COM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze kentini işgal için yürüttükleri saldırılarını şiddetlendireceklerini belirterek kentteki 100 bin Filistinliyi zorla yerinden ettiklerini söyledi.

Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi, Gazze kentini işgal için karadan ve havadan düzenledikleri şiddetli saldırılara ilişkin konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze kentinden 100 bin Filistinliyi sürgün ettiklerini belirten Netanyahu, devreye soktukları işgal planı çerçevesinde saldırılarını hem kent merkezinde hem de dış mahallelerinde şiddetlendireceklerini kaydetti.

İran, Hamas, Hizbullah ve Husiler’e ağır darbeler indirdiklerini, Suriye’de Esed rejiminin devrilmesini sağladıklarını da öne süren Netanyahu, Gazze Şeridi’ne saldırılarını sona erdirmek için Hamas’ın “ortadan kaldırılması", tüm İsrailli esirlerin serbest kalması şartlarını yeniden öne sürdü.

Öte yandan The Times of Israel gazetesine konuşan bir bakan, haftalık kabine toplantısının üst üste ikinci hafta güvenlik gerekçesiyle Batı Kudüs'te güvenli bir sığınakta gerçekleştirildiğini aktardı.

Geçen haftaki kabine toplantısı, Husilere düzenlenen saldırı nedeniyle güvenlikli bir yere taşınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da benzer şekilde Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" ifadeleriyle kenti işgal için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu ise işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuştu.
