Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu açıkladı. 'En çok korktuğum şey...' /29 Ekim 2024 11:02

Netanyahu açıkladı. 'En çok korktuğum şey...'

İsrail devlet televizyonunda yer alan habere göre Netanyahu, mecliste yaptığı kapalı oturumda meclise İHA saldırısından çok korktuğunu açıkladı.

SHABER3.COM

İsrail devlet televizyonu dikkat çeken bir haber girdi. Habere göre Netanyahu meclise düzenlenebilecek İHA saldırısından çok korkuyor. İsrail meclisinde düzenlenen kapalı oturumda Netanyahu'nun "Şimdi Meclise bir İHA saldırısı olsa nereye gideriz? En çok korktuğum şey, İHA'lar. Füzelerle mücadelede ise iyi sistemlerimiz var. Meclisin neden başka bir yerde değil de daimi yerinde toplandığını anlamıyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Netanyahu'nun ofisinden konu hakkında herhangi bir açıklama gelmezken söz konusu ciddi iddia yalanlanmadı da.

NETANYAHU'NUN EVİNE İHA İLE SALDIRMIŞLARDI
Halktv'de yer alan habere göre Lübnan'dan Hizbullah tarafından 19 Ekim'de fırlatılan İHA, İsrail'in kuzeyindeki Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada da Başbakan Netanyahu'nun Kayserya'daki evine doğru bir İHA'nın fırlatıldığı belirtilmişti.

Olay sırasında Netanyahu ve eşinin evde bulunmadığı ve yaralananın olmadığı iddia edilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmemişti.

Sosyal medyada Netanyahu'nun konutu olduğu ifade edilen evdeki kurşun geçirmez camda oluşan hasar paylaşılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, İHA'nın isabet ettiği evle Netanyahu'nun açık kaynaklarda paylaşılan konutunun görüntüsünün uyumuna dikkati çekmişti.
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