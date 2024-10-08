Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu açıkladı: Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi öldürdük /08 Ekim 2024 20:56

Netanyahu açıkladı: Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi öldürdük

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in düzenledikleri saldırıda öldürüldüğünü söyledi.

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İsrail Başbakanı Netanyahu, yayımladığı İngilizce görüntülü mesajda, Lübnan halkına seslenerek, mevcut duruma ilişkin iddialarda bulundu.

Lübnan'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı İran'ı suçlayan Netanyahu, yaşananlardan İsrail'in değil Tahran'ın sorumlu olduğunu savundu.

Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra muhtemel halefi olarak gösterilen Safiyuddin'i de öldürdüklerini öne sürdü.

Hizbullah'a "darbe vurduklarını ve zayıflattıklarını" savunan Netanyahu, Lübnan halkını Hizbullah'a karşı tutum almaya çağırdı.

NETANYAHU, LÜBNAN'I TEHDİT ETTİ

Netanyahu, Lübnan halkına İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki Filistinlilerin başına gelenlerle tehdit ederek, "Gazze'de gördüğümüz gibi yıkıma ve acıya yol açacak uzun bir savaşın uçurumuna düşmeden önce Lübnan'ı kurtarma fırsatınız var. Öyle olmak zorunda değil." ifadelerini kullandı.

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü.

Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.

İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.
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