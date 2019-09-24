Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu’dan Erdoğan’a videolu cevap /24 Eylül 2019 21:58

Netanyahu’dan Erdoğan’a videolu cevap

İsrail Başbakanı Netanyahu, ‘Kendi ülkesinde Kürtleri katleden, Ermeni halkına yönelik korkunç katliamı reddeden Erdoğan İsrail’e vaaz vermemeli’ dedi.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayuyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İsrail’in yayılmacılığını hedef almasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Twitter üzerinden yayımladığı görüntülü mesajla Erdoğan’a cevap verdi.

Ülkesinde koalisyon görüşmelerine katılmak için BM Genel Kurulu’nun yapıldığı New York’a ziyaretini iptal eden Netanyahu, İsrail Başbakanlığı hesabından da paylaşılan görüntülü mesajında Erdoğan için “İsrail hakkında yalan söylemeye son vermeyen, kendi ülkesinde Kürtleri katleden ve Ermeni halkına yönelik korkunç katliamı reddeden Erdoğan İsrail’e vaaz vermemeli. Erdoğan yalan söylemeye son ver” dedi. 

Netanyahu ile Erdoğan arasında geçen yıl da benzer bir ifadelerin kullanıldığı bir atışma yaşanmıştı.
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