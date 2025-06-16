Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu’dan şok çıkış! “Hamaney’i hedef almak çatışmayı bitirir” /16 Haziran 2025 21:28

Netanyahu’dan şok çıkış! “Hamaney’i hedef almak çatışmayı bitirir”

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın dini lideri Hamaney'i hedef almanın "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'i hedef almanın, "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu.

Amerikan ABC News kanalına bir röportaj veren İsrail Başbakanı Netanyahu, İran lideri Hamaney'e suikast iddiası konusunda net bir değerlendirme yaptı.

Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek" yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı, Hamaney'i hedef alıp almayacakları sorusuna ise, "İsrail yapması gereken şeyi yapıyor" diye karşılık verdi.

İran'ın en önde gelen nükleer bilim adamlarını hedef aldıklarını da anlatan Netanyahu, "Onlar açıkçası Hitler'in nükleer takımıydı" yorumunu yaptı.

Netanyahu, ABD'nin en büyük çıkarının İsrail'i desteklemek olduğunu da savunarak, "Bugün Tel Aviv, yarın New York. 'Önce Amerika' mottosunu anlıyorum, ancak 'Ölü Amerika'yı anlamıyorum. Bu insanlar (İran) bunu istiyorlar" ifadelerini kullandı.

DONALD TRUMP PLANI REDDETMİŞTİ

İsrail aralarında İran Genelkurmay Başkanı ve İran Devrim Muhafızları Komutanı'nın da bulunduğu çok sayıda üst düzey ismi öldürmüştü. ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'in, İran lideri Hamaney'e suikast düzenleme isteğini "tansiyonu daha da artıracağı" gerekçesiyle reddettiği bildirilmişti.
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