Samanyolu Haber /Gündem / Netanyahu Erdoğan'ın mesajına şaşırdı: Eskiden her 6 saatte bir bana hakaret ediyordu … /02 Aralık 2022 12:53

Netanyahu Erdoğan'ın mesajına şaşırdı: Eskiden her 6 saatte bir bana hakaret ediyordu …

Türkiye ile İsrail arasında normalleşme süreci devam ederken, tekrar ülkenin başbakanı olan Binyamin Netanyahu'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

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Son yıllarda siyasi olarak belirsizliğin hüküm sürdüğü İsrail’de Kasım ayında yapılan erken seçimlerde zaferini ilan ederek tekrar hükümet kurma görevini üstlenen Binyamin Netanyahu, ABD’li gazeteci Bari Weiss’in yayınına katıldı.

Birçok farklı konuda Weiss’in sorularına yanıt veren Netanyahu, son dönemde Ankara-Tel Aviv arasında yumuşayan ilişkilerle ilgili de konuştu. 17 Kasım’da uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken Likud Partisi’nin Genel Başkanı iki ülke arasındaki ilişkiyi de değerlendirdi.

Henüz hükümet kurmayan ve resmi olarak başbakan olmayan Netanyahu, bu duruma şaşırdığını söyledi. Netanyahu, “İlişkilerimiz iyileşti. Erdoğan eskiden her 6 saatte bir bana Hitler derdi. Ama aslında bir süre önce çok dostane bir diyaloğumuz oldu ve bundan çok memnunum. Bu bence çok önemli” dedi.

“OBAMA DA AYNISINI YAPIYORDU”


İsrail tarihinin en uzun süre başbakan olarak görev alan ismi olarak kayıtlara geçen Netanyahu, “Erdoğan’ın yaptığı her şeyi onayladığım için görüşmedik, onları onaylamıyorum. Aynı Barack Obama’nın Türkiye ile iyi ilişkiler kurması, Başkan Biden’ın Çin’deki liderlerle görüşmesi gibi bir durum, diplomasi bunu gerektiriyor. Bunda çıkar ve değerlerin bir kombinasyonu var ve bunu dengelemelisiniz” ifadesini kullandı.

1 Kasım’da yapılan erken seçimlerde Netanyahu’nun partisi zafer kazanmış ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 13 Kasım’da Netanyahu’ya hükümeti kurma görevini vermişti.
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