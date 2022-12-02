Netanyahu Erdoğan'ın mesajına şaşırdı: Eskiden her 6 saatte bir bana hakaret ediyordu …

Son yıllarda siyasi olarak belirsizliğin hüküm sürdüğü İsrail’de Kasım ayında yapılan erken seçimlerde zaferini ilan ederek tekrar hükümet kurma görevini üstlenen Binyamin Netanyahu, ABD’li gazeteci Bari Weiss’in yayınına katıldı.





Birçok farklı konuda Weiss’in sorularına yanıt veren Netanyahu, son dönemde Ankara-Tel Aviv arasında yumuşayan ilişkilerle ilgili de konuştu. 17 Kasım’da uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken Likud Partisi’nin Genel Başkanı iki ülke arasındaki ilişkiyi de değerlendirdi.





Henüz hükümet kurmayan ve resmi olarak başbakan olmayan Netanyahu, bu duruma şaşırdığını söyledi. Netanyahu, “İlişkilerimiz iyileşti. Erdoğan eskiden her 6 saatte bir bana Hitler derdi. Ama aslında bir süre önce çok dostane bir diyaloğumuz oldu ve bundan çok memnunum. Bu bence çok önemli” dedi.



