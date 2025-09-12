Netanyahu: 'Filistin devleti olmayacak' Fransa: 'Filistin devleti olacak'

İngiltere ve Fransa dahil birçok Batılı ülke, bu ay sonunda BM’de Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamaya hazırlanıyor. Londra, tanıma kararını İsrail’in Gazze’de ateşkesi kabul etmemesi halinde devreye sokacağını duyurdu.





FRANSA: FİLİSTİN DEVLETİ OLACAK



Barrot, Fransa’nın 10 gün içinde New York’ta yapılacak BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanıyacağını hatırlatarak bunun bölgeye barış getirecek tek yol olduğunu söyledi. “Bu topraklarda 6 milyon Yahudi, 6 milyon Arap var ve hiçbiri yok olmayacak. Ancak demilitarize edilmiş bir Filistin devleti hem İsrail’e güvenlik garantisi verir hem de Hamas’a son darbeyi indirir” ifadelerini kullandı.



Fransız bakan, İsrail’in Gazze’de yol açtığı açlığı, Batı Şeria’daki yerleşimlerini ve Filistin Yönetimi’ne uygulanan mali ablukayı “kabul edilemez” olarak niteledi. Avrupa Birliği’nin de harekete geçtiğini belirten Barrot, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ilk kez İsrailli yetkililere yaptırım ve ticaret anlaşmasının bazı boyutlarının askıya alınması ihtimalini gündeme getirdiğini hatırlattı.



Barrot’ya göre, bu adımlar İsrail hükümeti üzerindeki baskıyı artırabilir ve “sahada dengeleri değiştirebilir.”





İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni bir yerleşim projesinin imza töreninde yaptığı konuşmada “Filistin devleti olmayacak” dedi. Aylardır ateşkese yanaşmayan Netanyahu’nun açıklaması tepki çekti.Maale Adumim’de düzenlenen etkinlikte Netanyahu, “Burası bize ait. Mirasımızı, toprağımızı ve güvenliğimizi koruyacağız. Şehrin nüfusunu iki katına çıkaracağız” ifadelerini kullandı.İsrail yıllardır Kudüs ile Maale Adumim arasında kalan ve stratejik açıdan kritik olan E1 bölgesine inşa planı yapıyor. Uluslararası toplumun tepkileri nedeniyle uzun süre ertelenen proje, Batı Şeria’nın kuzey ve güneyini birbirinden ayıracağı için iki devletli çözümün önünü fiilen kapatacağı uyarılarına yol açıyor. Geçen ay İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bölgede 3 bin 400 konutluk inşaata onay vermişti.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, E1’deki yerleşimlerin Filistin devletinin sürekliliğine “varoluşsal tehdit” oluşturacağını söylemişti. Batı Şeria’daki tüm İsrail yerleşimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor. Buna rağmen bölgede yaklaşık 500 bin İsrailli yerleşimci yaşıyor; 3 milyon civarında Filistinli ise işgal altında bulunuyor.