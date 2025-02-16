Netanyahu ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Kudüs'teki görüşmeleri sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Kamuoyuna ayrıntılarını paylaşmasalar da ABD ile ortak bir stratejilerinin olduğunu belirten Netanyahu, "Sonuncusuna kadar bütün rehinelerimiz serbest bırakılmadığı takdirde cehennemin kapılarının açılması bu stratejiye dahil" diye konuştu.
"Hamas'ın askeri yeteneğini ve Gazze'deki siyasi yönetimini ortadan kaldıracağız" diyen Netanyahu, "Tüm rehinelerimizi evlerine getireceğiz ve Gazze'nin İsrail için bir daha asla tehdit olmamasını sağlayacağız" ifadesine vurgu yaptı.
İsrail Başbakanı, ABD'nin "açık desteğinin" Gazze'deki bu hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.
Netanyahu, Rubio ile yaptıkları görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin geleceğine yönelik "cesur vizyonunu ve bu vizyonun hayata geçirilmesi için birlikte nasıl çalışacaklarını" ele aldıklarını belirtti.
Trump, Gazze Şeridi'nin yönetimini ABD'nin devralmasını ve Gazze'yi "Ortadoğu'nun Rivierası" haline getirmeyi istediğini açıklamış, bölgede yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinlinin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere diğer ülkelere gitmesini önermişti. Trump'ın planları dünyada tepkiyle karşılanmıştı.
Rubio: Hamas'ın ortadan kaldırılması gerekiyor
Başkan Trump'ın önerisinin birçok kesimi "belki sarstığını ve şaşırttığını" kabul eden Dışişleri Bakanı Rubio, ancak Trump'ın Gazze'nin geleceğinin nasıl olması gerektiğine dair görüşünün "geçmişin yorgun fikirlerinden" farklı olduğunu ve "cesur bir vizyon" olduğunu savundu.
"Tekrar aynı yere geldiğimiz döngüyü devam ettiremeyiz" diyen Rubio, "Hamas askeri veya siyasi bir güç olarak devam edemez, ortadan kaldırılması, kökünün kurutulması gerekiyor" şeklinde konuştu.
Rubio, Trump'ın önceliğinin Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde kaçırdığı bütün rehinelerin evlerine dönebilmesi olduğunu da sözlerine ekledi.