Netanyahu: Gazze'deki 101 rehinenin yarısı hayatta

Hizbullah'la karşılıklı saldırıların yaşandığı Lübnan'a bu sabah yeni bir hava saldırısı başlatan İsrail ordusu, bir yıla yakın zamandır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne de saldırmaya devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir evi bombalaması sonucu dört Filistinli çocuk ve anneleri yaşamını yitirdi.







Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'dan aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Deyr El Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki Ebu Semek ailesine ait evi hedef aldı. Saldırıda dört Filistinli çocuk ve anneleri hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze kentinde de İsrail ordusuna ait helikopterler Zeytun Mahallesi'ndeki evlere ateş açarken, kentin güneybatısındaki mahalleler de İsrail topçu birliklerinin hedefi oldu.





SOSYAL KALKINMA BAKANLIĞI'NDAN 'KIŞ' UYARISI

Kışın yaklaşması ve dün pek çok bölgeyi etkileyen yağmurun yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı çadırları sular altında bırakmasının ardından Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığı'ndan da bölgedeki durum hakkında yazılı açıklama yapıldı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre Gazze Şeridi'nin kuzeyinde tüp, odun ve kömür gibi malzemelerin bulunmaması nedeniyle binlerce çocuk, yaşlı ve hastanın soğuktan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, her geçen dakika Gazze halkının sıkıntılarının arttığı ve hayatlarının tehlikeye girdiği ifade edildi. Pek çok ailenin tüp olmaması nedeniyle ev eşyalarından elde ettikleri tahta parçalarını yaktığı kaydedilen açıklamada, uluslararası kurumlara insani bir felaket yaşanmadan önce Gazze'ye yakıt malzemesi sağlama çağrısı yapıldı.





NETANYAHU: 101 REHİNEDEN EN AZ YARISI HAYATTA

İsrail ve Hamas arasında Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varılması için devam eden çabalar henüz sonuç vermiş değil. İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze'de rehin tuttuğu 101 kişiden en az yarısının hayatta olduğunu söyledi.





Ynet News haber sitesinin aktardığına göre, Netanyahu dün Knesset Dış İşleri ve Savunma Komitesi'nde konuştu. Burada İsrail'in Hizbullah'la karşılıklı saldırılarını sürdürdüğü kuzeydeki durum hakkında da milletvekillerine bilgi veren Netanyahu, Gazze'deki rehinelere ilişkin alınan istihbarata dair de açıklamalarda bulundu. Netanyahu, istihbaratın 101 rehineden en az yarısının hayatta olduğuna işaret ettiğini söyledi.





NETANYAHU'DAN 'TUTUKLAMA KARARI' AÇIKLAMASI

Habere göre, Netanyahu, dün komitede yaptığı açıklamada, rehinelerin serbest kalması için çabaların devam ettiğini belirterek, "Hamas'ın rehineleri serbest bırakma isteği iki zıt gücün etkisi altında: Onlara uyguladığımız askeri ve diplomatik baskı ile bize uygulanan baskı" ifadelerini kullandı. Netanyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'a Gazze'den 'güvenli çıkış' sağlanmasını da öngören yeni ateşkes ve rehine takası anlaşması teklifini ise yadsımadı. İsrail ordusunun Gazze'de olası bir yönetimindense başka bir çözümü tercih ettiğini savunan İsrail Başbakanı, daha önce Gazze'de sivil yönetim çabalarının başarısız olduğunu ve bu konuyu ele almak üzere başka tekliflerin olmadığını iddia etti.





Netanyahu, ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakın zaman içinde tutuklama kararları çıkaracağına inandığını söyledi. UCM Başsavcısı Karim Khan, Gazze'de öldüğü iddia edilen ancak iddiaların 'İsrail tarafından araştırıldığı' Hamas lideri Sinvar için de tutuklama kararı talep etmişti.