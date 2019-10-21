Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu görevi rakibine devretmek zorunda kaldı /21 Ekim 2019 23:52

Netanyahu görevi rakibine devretmek zorunda kaldı

İsrail'de geçtiğimiz günlerde yapılan seçimler sonrasında hükümeti kurma görevini alan Binyamin Netanyahu, hükümeti kuramayınca görevi rakibine devretmek zorunda kaldı.

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İsrail'de son 10 yıldır ülkeyi yöneten Başbakan Binyamin Netanyahu, hükümeti kuramadığını açıklayarak görevi, rakibi olan Mavi ve Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'a bıraktı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Netanyahu, Eylül ayında düzenlenen seçimlerde birinci gelmesine rağmen tek başına çoğunluğu sağlayamamıştı. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ise görevi hükümeti kurma olasılığı daha yüksek diyerek Netanyahu'ya vermişti.

17 Eylül'deki seçimde Gantz'in partisi küçük bir oy farkıyla Netanyahu'nun partisinin önüne geçmiş; 120 sandalyeli İsrail parlamentosunda (Knesset) merkez sol Mavi ve Beyaz İttifakı 33 sandalye kazanırken Netanyahu'nun lideri olduğu muhafazakar Likud 32 sandalye elde etmişti.

Cumhurbaşkanı Rivlin, son seçimde meclise giren milletvekillerine kendi aday önerilerini sormuş; meclisin 55 üyesi Netanyahu derken 54'ü Gantz demişti.

Netanyahu Gantz'a büyük koalisyon önerisinde bulundu, ancak Gantz teklifi reddetti.

Bu yıl iki tane seçimin düzenlendiği ülkede tekrar bir seçimin önüne geçmeye çalışacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Gantz'a hükümeti kurmaya çalışması için birkaç hafta verdiğini açıkladı.

Hükümetin kurulması için 61 koltuğa ihtiyaç duyuluyor.
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