Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu hakim karşısına çıktı: Yer altında yargılanıyor /10 Aralık 2024 13:17

Netanyahu hakim karşısına çıktı: Yer altında yargılanıyor

İşgalci İsrail'in Filistin'deki yaptığı katliamların baş sorumlularından İsrail Başbakanı Netanyahu, yolsuzluk suçlması ile ülkesinde hakim karşısına çıktı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde yolsuzluk davası kapsamında ilk kez ifade verdi.

Rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanan Netanyahu, İsrail tarihinde kendi ceza davasında ifade veren ilk görevdeki başbakan oldu. İfadenin iki ay sürmesi bekleniyor.

Netanyahu, mahkemeye kabine üyeleri ve koalisyon milletvekillerinin desteğiyle geldi. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve oğlu Avner de kendisine eşlik etti.

ynetnews'in haberine göre; Mahkeme önünde toplanan protestocular arasında Gazze’de Hamas'ın elindeki İsraillilerin aileleri de yer aldı ve Netanyahu’yu siyasi nedenlerle rehine takaslarını geciktirmekle suçladı.

Savunma aşaması, Netanyahu’nun ifadesiyle başladı. Netanyahu'nun ifadesi sırasında görevden el çektirilmesini talep eden Yüksek Mahkeme dilekçesi ise reddedildi.

YER ALTINDA YARGILANIYOR
Güvenlik gerekçesiyle ifadesi, Tel Aviv’de yer altındaki özel bir salonda alınıyor. Bu değişiklik, Şin Bet’in önerisiyle gerçekleştirildi.

Netanyahu, dün gece 99 gün sonra ilk kez düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan ifadesine değinerek, "Medyanın davadan kaçmak istediğimi iddia ettiğini duydum. Kaçmak mı? Saçmalık. Sekiz yıldır bu günü bekliyorum - gerçeği sunmayı, hakkımdaki saçma ve asılsız suçlamaları tamamen çürütmeyi, 'cadı avı' yöntemini bir kez ve herkes için ortaya çıkarmayı bekliyorum" dedi.

ULUSLARARASI TUTUKLAMA EMRİ
Uluslararası Ceza Mahkemesi , Filistin'deki savaş suçları nedeniyle Netanyahu hakkında tutuklama emri vermişti. Mahkemeye üye olan ülkelere Netanyahu, giderse tutuklanması gerekiyor.
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