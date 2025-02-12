Netanyahu: Hamas rehineleri bırakmazsa ateşkes sona erer

Salı günü yaptığı açıklamada Netanyahu, Hamas’ın cumartesi günü planlanan rehine-mahkum değişimini ertelemesi halinde, Ocak ayında arabulucuların yoğun çabalarıyla varılan kırılgan anlaşmanın çökebileceği uyarısında bulundu.



Netanyahu, Gazze Şeridi’nde “yoğun çatışmaların” yeniden başlayabileceğini vurgularken, Hamas’ın takas sürecini ertelemesini “asıl ateşkes ihlali” olarak nitelendirdi.



“Hamas, cumartesi günü öğlene kadar rehineleri teslim etmezse, anlaşma sona erecek ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) kesin zafer kazanana dek operasyonlarını sürdürecek,” dedi.



Hamas’ın cumartesi günü üç yeni rehineyi daha serbest bırakması beklenirken, grup takas sürecini erteleme kararı aldı. Bu değişim, altı haftalık anlaşmanın altıncı aşaması olacaktı.



Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde pazartesi günü yaptığı açıklamada, **“Düşmanın ihlallerini ve anlaşma şartlarına uymamasını, direniş liderliği yakından takip etti,”** ifadelerini kullandı.



Şu ana kadar gerçekleşen beş rehine-mahkum değişimi kapsamında toplam 21 rehine ve 730 mahkum serbest bırakıldı. Ancak taraflar arasındaki gerilim devam ederken, ateşkesin geleceği belirsizliğini koruyor.